Biri ölünce neden lokma dağıtılır? Ölüye lokma dökmek sevap mı?

Hüseyin Topuz

Ölüm, insan hayatının kaçınılmaz bir gerçeğidir ve farklı kültürlerde bu süreci anlamlandırmak adına çeşitli ritüeller geliştirilmiştir.

Türkiye’de ve bazı İslam toplumlarında yaygın olan geleneklerden biri de, bir kişinin vefatının ardından lokma dağıtılmasıdır.

Hem dini hem de kültürel bir anlam taşıyan bu uygulama, ölen kişinin ruhuna hayır yapmak, toplum içinde dayanışmayı güçlendirmek ve dualarla anılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilir.

Peki, lokma dağıtma geleneğinin kökeni nedir ve neden bu kadar önemli bir yer tutar? İşte merak edilenler...

Ölen kişinin ruhuna hayır yapmak

İslam inancına göre, sadaka vermek ve hayır yapmak, ölen kişinin ruhuna sevap olarak yazılır. Lokma dağıtmak da bir çeşit hayır olduğu için ölen kişinin günahlarının affedilmesine vesile olabileceğine inanılır.

Paylaşım ve toplumsal dayanışma

Lokma dağıtmak, cenaze sürecinde aile ve yakınlarının acılarını paylaşmak, topluluk içinde birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla yapılan bir uygulamadır.

Hatırlanmak ve dua almak

Lokma yiyen kişiler, lokmayı verenin niyetine uygun olarak "Allah rahmet eylesin" gibi dualar ederler. Böylece ölen kişinin anılması ve onun için dua edilmesi sağlanır.

Sadaka-i cariye anlayışı

İslam'da sadaka-i cariye, yani sürekli sevap kazandıran hayırlar büyük önem taşır. Lokma dağıtımı da bir tür sadaka olarak görüldüğünden, kişinin amel defterine hayır olarak yazılacağı düşünülür.

Geleneksel ve kültürel bir alışkanlık

Lokma dağıtımı, İslami inanışların yanı sıra yüzyıllardır devam eden bir kültürel gelenektir. İnsanlar bunu bir zorunluluk olarak değil, geçmişten gelen bir alışkanlık olarak da sürdürürler.

Özetle, lokma dağıtmak dini, toplumsal ve kültürel bir anlam taşır ve hem ölen kişinin ruhuna hem de toplumun birlikteliğine katkıda bulunmak amacıyla yapılır.