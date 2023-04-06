Birkaç nasıl yazılır? Birkaç kelimesi birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır? Birkaç kelimesinin nasıl yazıldığı sürekli araştırılmaktadır. Yazımı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan birkaç kelimesi nasıl yazılır? İşte TDK’ya göre birkaç kelimesinin doğru yazılışı..

Bazı kelimelerin doğru yazılışı sık sık karıştırılabiliyor. Vatandaşlar bu tip durumlarda Türk Dil Kurumu'nun sitesinden kelimelerin doğru yazılışını öğrenebiliyor. Yazılışı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan "birkaç" kelimesinin doğru yazılışı internette araştırılıyor. Kelimelerin doğru yazılışları hakkında açıklayıcı bilgiler paylaşan Türk Dil Kurumu birkaç kelimesinin doğru yazılışını paylaştı. Peki, "birkaç" kelimesinin doğru yazılışı nasıl olmalıdır. Birkaç kelimesi bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır? İşte cevabı.. Birçok nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre birçok kelimesinin anlamı "çok olmayan, az sayıda az" olarak tanımlanmaktadır. TDK'ya göre birkaç kelimesi bitişik yazılır. Yani birkaç kelimesinin doğru yazılışı bitişik olandır. DOĞRU : Birkaç YANLIŞ : Bir kaç