Birşey nasıl yazılır? Birşey kelimesi birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır? Birşey kelimesinin nasıl yazıldığı sürekli karıştırılmaktadır. Peki yazımı en çok karıştırılan kelimeler arasında bulunan birşey nasıl yazılır? İşte TDK’ya göre birşey kelimesinin doğru yazılışı..

Bazı kelimelerin doğru yazılışı sürekli karıştırılmaktadır. Vatandaşlar bu tip durumlarda Türk Dil Kurumu'nun sitesinden kelimelerin doğru yazılışını öğrenebiliyor.

Yazılışı en çok karıştırılan kelimeler arasında bulunan "Birşey" kelimesinin doğru yazılışı internette sık sık araştırılmaktadır.

Yazarken doğru gibi gelsede bazı kelimelerin bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı kafa karışıklığına sebep olabiliyor.

Peki, 'Birşey' kelimesinin doğru yazılışı nasıl olmalıdır. Birşey kelimesi bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır? İşte bu sorunun yanıtı..

Birşey kelimesi nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre 'Birşey' kelimesinin doğru yazılışını sizler için araştırdık.

TDK'ya göre 'Birşey' kelimesinin doğru yazılışı ayrık olandır. Yani birşey kelimesi ayrı yazılır.

DOĞRU : Bir şey

YANLIŞ : Birşey