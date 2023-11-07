Bitcoin kaç dolar? 1 Bitcoin kaç TL? 7 Kasım 2023 güncel Bitcoin fiyatı.. Coin piyasası ile ilgilenen vatandaşlar Bitcoin fiyatını öğrenmek istiyor. Peki, 7 Kasım 2023 tarihi itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı..

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Bitcoin son günlerde dikkat çeken bir yükseliş sergiledi. Uzun zamandır sakin seyreden Bitcoin'in son dönemde artış göstermesi Bitcoin hakkında aramalara hız kazandırdı.

Kripto para piyasası ile yakından ilgilenenler günlük olarak Bitcoin fiyatını araştırmaya başladı.

Arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında "Bitcoin kaç dolar?" ve "1 Bitcoin kaç TL?" soruları yer alıyor.

Son dönemde yükseliş sergileyen Bitcoin'in günlük olarak hareketleri yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar son günlerde Bitcoin ve alt koinlerin fiyatını yakından takip ediyor.

Peki 7 Kasım 2023 Salı günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı..

Bitcoin kaç dolar?

7 Kasım 2023 tarihi itibariyle 1 Bitcoin 34,740.00 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Yani bir Bitcoin yaklaşık olarak 996.585 TL ediyor.