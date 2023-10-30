Bitcoin'de son durum ne? Bitcoin kaç dolar? 30 Ekim 2023 güncel Bitcoin fiyatı.. Kripto para piyasası ile ilgilenen vatandaşlar günlük olarak Bitcoin fiyatını araştırıyor. Peki, 30 Ekim itibariyle Bitcoin kaç dolar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı..

ensonhaber.com

Kripto para borsası ile yakından ilgilenen vatandaşlar günlük olarak Bitcoin fiyatını takip ediyor.

"Bitcoin ne kadar oldu" ve "Bitcoin kaç dolar?" sorusu sık sık arama motorlarında araştırılıyor.

Son dönemde yükselişe geçen Bitcoin hakkında aramalar hız kazanmaya başladı. Vatandaşlar Bitcoin ve alt koinlerin fiyatını yakından takip ediyor.

Peki, 30 Ekim 2023 Pazartesi günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı..

Bitcoin ne kadar?

30 Ekim 2023 tarihi itibariyle 1 Bitcoin 34.623 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Yani bir Bitcoin yaklaşık olarak 977 bin TL ediyor.