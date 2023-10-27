Biten yağ paketlerini sakın atmayın! Paranız cepte kalacak

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Marketlerde kutularda satılan tereyağ, margarin ve sıvı yağ çeşitleri, her evde mevcuttur.
Yemek yapmamızı sağlayan yağlar, zamanla tükenir.
Geriye kalan kutusunu ise çöpe atmak yerine değerlendirmeyi tercih edebilirsiniz.
İşte birkaç fikir...
Değerlendirme yolları
Bitmiş yağ kutusunu güzelce yıkayarak arındırın. Ardından saklama kutusu olarak kullanabilirsiniz.
Poşet çayları veya baharatları koyabilirsiniz.
Takı kutusu yapabilirsiniz.
Yağ kutularını saksı olarak da kullanabilirsiniz.
Minik bitkilerinizi dikebileceğiniz plastik kutular, saksı masrafından kurtaracaktır. Özellikle Vita yağ kutusu, nostaljik anlar yaratmanızı sağlayacaktır.