Bitkisel karışımlar ile öksürükten kurtulun! İşte öksürüğü kesen doğal karışımlar.. Genellikle kış aylarında sıkça karşılaştığımız öksürüğe karşı sadece ilaçlardan değil farklı bitkilerdende faydalanabilirsiniz. İşte öksürüğü yok edecek bitkisel karışımlar..

Bitmek bilmeyen öksürük birçok kişinin ortak problemi olmuş durumda. Geçmeyen öksürük için vatandaşlar bitkisel yollara başvuruyor.

Birçok yöntem deneyerek öksürükten kurtulmak isteyenler internette bitkisel çaylar ve karışımlar arayarak sonuç elde etmek istiyor.

Geçmek bilmeyen öksürük gününüzü mahvedebiliyor. Bu öksürük sorununda kurtulabilmek için özellikle bitkilerden faydalanmak gerekiyor.

İşte öksürükten kurtulmanızı sağlayacak bazı bitkisel karışımlar..

Ihlamur çayı

Öksürük denilince en çok aklan gelen yöntemlerden birisi şüphesiz ıhlamur çayı içmektir. Ihlamur çayı içerisinde bulunan bileşenler saysinde tahrişi önler ve boğazı yumuşatır. Bu yüzden öksürüğü kesmek için günde en az bardak ıhlamur çayı tüketebilirsiniz.

Bal ve karabiber

Bir çay kaşığı karabiber ile 2 yemek kaşığı kadar balı sıcak suya ilave edin. Yaklaşık 15 dakika kadar demlendikten sonra karışımı içerek öksürüğü azaltabilirsiniz.

Bal, karanfil ve zencefil

1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı toz zencefil ve 1 çay kaşığı karanfili karıştırarak kür elde edebilirsiniz. Hazırladığınız bu kür öksürüğünüzü geçirmeye yardımcı olacaktır.

Yeşil çay

Yüksek antioksidan özelliği bulunan yeşil çay hem bağışıklık sistemi hem de boğaz yolu enfeksiyonlarının iyileşmesinde büyük rol oynamaktadır. Öksürüğe karşı yeşil çay tüketebilirsiniz..

Kekik ve bal

Kekik üst solunum yolları enfeksiyonlarına ve bronşit gibi hastalıklara karşı iyi gelen bir besindir. Bu hastalıklar öksürüğe yol açan rahatsızlıklar olmasından dolayı bu öksürüklerden kurtulmak için kekiği bal ile karıştırarak tüketebilirsiniz..