Bitti sandık, resmen geri döndü! Bu aylarda rekor kıracak… Son günlerde gündemi meşgul eden 'Bu kış çok sert geçecek, La Nina gelecek' haberleriyle ilgili olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yalanlama geldi. MMO (Meteoroloji Mühendisleri Odası) Başkanı Çukurçayır, sansasyonel haberlere dikkat çekerek Türkiye'nin mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların kışı da etkileyeceğini belirtti.

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Yaz aylarında yaşanan sıcaklık rekorlarının ardından, sonbahar mevsiminde de yüksek sıcaklıklar Türkiye'yi etkisi altına almaya devam ediyor.

Sıcak ve kurak hava, barajlarda alarm zillerinin yüksek sesle çalmasına neden olurken, kış mevsiminde beklentiler ve hava olayları merak konusu oldu.

Bazı kurum ve kişiler, "El Nino'nun yerini La Nina'ya bırakacak, havalar buz kesecek" yorumlarını yaparken, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, bu iddialara yalanladı.

Türkeş, "El Nino'nun etkisi devam ediyor ve büyük olasılıkla mayıs, haziran aylarına kadar etkisini kaybedecek olsa dahi varlığını sürdürecek" yorumunu yaparak hava durumu konusundaki spekülasyonları açıklığa kavuşturdu.

Sıcaklık artıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden de yalanlama gecikmedi. MMO Başkanı Fırat Çukurçayır, sıcaklıkların artacağını şu sözlerle ifade etti:

“Dolayısıyla yaşadığımız kasım ayı da ve önümüzde yaşayacağımız kış ayları da Türkiye için bugüne kadar görmüş olduğumuz mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçecek olan bir dönem olacak"