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"Biz de isteriz" ısrarı işe yaradı! Çalışana 5 bin TL ikramiye verilecek mi? Erdoğan'dan jest...

"Biz de isteriz" ısrarı işe yaradı! Çalışana 5 bin TL ikramiye verilecek mi? Erdoğan'dan jest... Emeklilere verilen 5 bin TL'lik ikramiyeden faydalanamayan sigortalı emekliler, tepkilerini dile getirdi. Konu üzerine Erdoğan'ın talimatı ile çalışmalar başlatıldı. Peki, çalışanlara da 5 bin TL ikramiye verilecek mi? İşte son durum...