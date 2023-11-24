Cumhuriyetin 100. yılına özel, bir defaya mahsus olmak üzere "yalnızca çalışmayan emeklilere" 5 bin lira ikramiye ödendi.
SGK tarafından SSK'lılara 11-12-13 Kasım tarihlerinde, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'lulara ise 14 Kasım'da toplam 61 milyar TL ödeme yaptı.
Düzenlemeden dul ve yetimler de hisseleri oranında faydalandı.
1.2 milyon emeklinin faydalandığı ikramiye, tartışma konusu olmaya devam ediyor.
İlk olarak çalışmadığı ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olduğu için ikramiye alamayan işçiler şikayetlerini dile getirdi.
Emekli muhtarlar, emekli belediye ve il genel meclisi üyelerinin de ikramiyeden faydalanamadığı ortaya çıktı.
Parti kurmayları, konuyu Cumhurbaşkanı'na iletti.
Ödenecek
Düzenlemeyi açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı.
Güler, çalışan emeklilere ikramiye için "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi.