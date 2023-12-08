BluTv satıldı: Yeni sahibi dünya devi! Yerli içerik ve yayın platformu BluTv satıldı. BluTv’nin yeni sahibi kim? İşte detaylar…

ensonhaber.com

Behzat Ç., Sıfır Bir gibi sevilen yerli içeriklerle ünlenen dijital içerik platformu BluTv satıldı. Bu satışla birlikte dünya devi olan yayıncı şirket Türkiye’ye gelmiş oldu. Bu dünya devi kim? İşte detaylar…

BluTv'nin tüm hisselerini HBO'nun da sahibi olan Warner Bros-Discovery satın aldı. Ertuğrul Özkök'ün T24'teki haberine göre Game of Thrones, Sopranos gibi fenomen dizileri yapan HBO'nun da sahibi olan Warner Discovery'nin, BluTv'nin tüm hisselerini satın alındığı anlaşma imzalandı.

Warner Bros Discovery'nin BluTV'yi satın alması, Disney'den sonra Türkiye pazarına adım atan ikinci büyük yayın markası oldu.

Daha önce Fox Grubu, Türkiye'ye giriş yapmış ve zamanla Disney tarafından satın alınmıştı. Bu satın alma süreciyle birlikte Türkiye'de yerel Disney yapımları üretilmeye başlandı ve uluslararası pazarlarda yerini aldı.

Şimdi ise BluTV, Warner Bros Discovery çatısı altında Türkiye'de güçlü bir konuma sahip olarak yayın hayatına devam ediyor.

Önceden de hisse sahibiydi!

Discovery ile kurulan stratejik ortalık çerçevesinde şirket, 2021 yılında BluTV'nin yüzde 35'ine ortak olmuştu. Bunun ardından kalan hisseleri de alarak BluTv’nin tamamen sahibi oldu.

Ancak BluTV’den henüz satışa yönelik resmi bir açıklama gelmedi.