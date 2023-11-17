Bolu Dağı Tüneli kapalı mı, açıldı mı? Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?

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16 Kasım Perşembe günü Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında heyelan meydana geldi. Olayın ardından toprak tabakası yola inmezken, otoyolun İstanbul yönü tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.
Geçtiğimiz Temmuz ayında da bir heyelan yaşanmış ve Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatılmıştı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti heyelan riski nedeniyle geçici süre trafiğe kapatıldı.
Bolu Dağı Tüneli'nde son durum trafiğe çıkacaklar vatandaşlar tarafından takip ediliyor.
Peki, Bolu Dağı Tüneli ne zaman ulaşıma açılacak?
Bolu Dağı Tüneli ne zaman trafiğe açılacak?
Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor. Yol trafiğe açıldığı zaman haberlerimizi güncelleyeceğiz..