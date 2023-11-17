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Bolu Dağı Tüneli kapalı mı, açıldı mı? Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?

Bolu Dağı Tüneli kapalı mı, açıldı mı? Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti heyelan riski nedeniyle trafiğe kapatıldı. Peki, yol ne zaman trafiğe açılacak?