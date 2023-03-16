Bolu deprem bölgesi mi? Bolu'da fay hattı var mı, hangi bölgelerden geçiyor? İşte bölgenin risk haritası... 16 Mart'ta Bolu’da gerçekleşen 4.8 büyüklüğünde deprem sonrası Bolu'nun deprem bölgesi olup olmadığı ve bölgede fay hattı olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Peki Bolu deprem bölgesi mi? İşte bölgenin risk haritası...

Bolu'da yaşanan deprem sonrası bölgenin deprem risk haritası ve aktif fay hatları araştırılan konulardan biri oldu. Ülkemizde Şubat ayında Kahramanmaraş’taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası pek çok farklı bölgede depremler meydana gelmişti. 16 Mart 2023 tarihinde de Bolu Merkez bölgesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki Bolu deprem bölgesi mi?

Bolu deprem bölgesi mi?

AFAD’ın verilerine göre saat 13.55’te yaşanan deprem yaklaşık 8.13 km derinlikte meydana geldi. Gelişme sonrası bölgede fay hattı olup olmadığı sorgulanıyor.

Düzce ve Bolu bölgesinin sismik olarak oldukça aktif olduğu biliniyor. Düzce kent merkezinin 100 km doğu ve batı bölümlerinde, yine Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde tarihsel olarak pek çok deprem olduğu bilinmekte. Bolu'nun birinci derece deprem bölgesi olan iller arasında bulunduğu da bilinmekte.

Kuzey Anadolu Fay Zonu ismi verilen zon, Doğu Anadolu ile Ege Denizi arasında, tüm Kuzey Anadolu’yu kesen sağ yanal atımlı büyük bir fay zonu olarak ifade edilmektedir. Bu zon yani KAFZ yaklaşık uzunluğu 1200 km. olan doğrultu atımlı bir fay sistemidir. Ayrıca Türkiye'nin en önemli, en çok bilinen tektonik yapılarından biridir. Düzce ve Bolu havzası bu fay üzerinde yer almaktadır.

KAFZ ismi verilen zon, Bolu’nun batısında iki farklı kola ayrılmıştır. Güney kısımda bulunan kol Dokurcun’un batısında yeniden iki farklı kola ayrılmıştır.

Bölgenin kuzey kolundaki fay ise Düzce Fayı olarak adlandırılmıştır. 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremleri ise bu zon üzerinde gerçekleşmiştir. Bölgedeki sismik aktivite zaman zaman devam etmektedir.