Bolu depremi İstanbul depremini tetikleyebilir mi? Uzmanlar açıkladı! Bolu depremi hangi fay hattında oldu? Kahramanmaraş’ta meydana deprem sonrası çeşitli illerde 4 ila 6.4 büyüklüğünde pek çok deprem meydana gelmişti. Bugün ise Bolu’da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul, Düzce ve farklı bölgelerden hissedilen deprem sonrası pek çok kişi Bolu depreminin İstanbul depremini etkileyip etkilemeyeceğini merak etmeye başladı.

Bolu'da meydana gelen deprem sonrası pek çok vatandaş bu depremin İstanbul'u etkileyip etkilemeyeceğini merak etmeye başladı. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki Bolu’da gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul depremini etkiler mi?

Bolu'daki deprem İstanbul depremini tetikler mi?

Orhan Tatar, Bolu'da gerçekleşen depremin Kuzeydoğu Anadolu Fay Hattında meydana geldiğini ifade etti ve Kahramanmaraş depreminin 39. gününde 2 ana depremin ardından 17 bin 750 artçı sarsıntı olduğunu belirtti. Bölgedeki kalabalık nüfus yapısı ve bina sayısı ile İstanbul'un deprem riski olarak AFAD’ın hazırlamış olduğu çalışmada ikinci derece riskli iller arasında yer aldığı bilinmekte.

"Marmara'dan geçen fayları tetiklemesi mümkün değil"

Tatar, Bolu depremi sonrası birçok artçının meydana geldiğini açıkladı ve değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“ Şunu belirtmekte yarar var. 4.8 büyüklüğündeki deprem Kuzeydoğu Anadolu Fay zonunda meydana gelen bir deprem. Marmara'dan geçen fayları tetiklemesi mümkün değildir. Depremin 39. günündeyiz 2 ana deprem sonrasında arkasından 6.4 büyüklüğündeki depremden sonra artçı sarsıntılar 17 bin 750'yi buldu. 18 bine yakın artçı sarsıntı meydana geldi.

Büyük bir bölümünü vatandaşlarımız hissetmiyor. 4 ile 5 büyüklüğündeki artçı sayısı 500'ü geçti. 505 tane artçı sarsıntı oldu. Dereceli bir şekilde sayıları azalıyor. Artçı sarsıntılar bir süre daha devam edecek.”

"Hiçbir depremin saatinin bilinmesi mümkün değil"

Deprem bölgesindeki hasarlı binalara dikkat çekerek bu binalara girilmemesi gerektiğini belirten Tatar, ayrıca hiçbir depremin saatinin bilinmesinin mümkün olmayacağını söyleyerek şöyle konuştu:

"Ülkemiz Deprem ülkesi. Hissedebileceğimiz büyüklükte deprem üretebilecek faylar var. Doğru ve sağlıklı bilgiye erişmek vatandaşlarımızın en temel hakkıdır. Sosyal medya üzerinden yapılan tüm paylaşımda bu gerçeğin unutulmaması büyük önem taşıyor.”