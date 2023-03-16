Bolu'da okullar tatil mi? 16-17 Mart Bolu'da okul var mı? Valilikten açıklama geldi! Bolu’da yaşanan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin ardından veliler ve öğrenciler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki Bolu’da okullar tatil mi? 16-17 Mart Bolu’da okul var mı? İşte Valiliğin açıklaması!

AFAD’dan gelen son dakika açıklamasına göre Bolu’da saat 13:55’te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İstanbul, Sakarya, Düzce, Kocaeli gibi çevre illerden hissedildi. Deprem esnasında okullar boşaltılarak eğitim gören öğrenciler evlerine gönderildi. Tedirginlik yaşayan veliler ve öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Düzce için okullar tatil edildi. Veliler arama motorlarında “Bolu’da okullar tatil mi? 16-17 mart Bolu’da okul var mı?” sorularına yanıt arıyor. İşte valilikten gelen açıklama! Bolu'da okullar tatil mi? Bolu’da gerçekleşen depremin ardından Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "İlimizde saat 13:55'de 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tüm ekiplerimiz sahada tarama çalışmalarına ivedilikle başlamış olup şuana kadar resmi makamlara iletilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." Düzce Valisi Cevdet Atay ise meydana gelen depremin ardından şu sözleri dile getirdi: "Panikleyerek korkan çocuklarımızı evlerine gönderiyoruz. Okullarda eğitime bugünlük ara verdik" 17 Mart Cuma günü için ise henüz bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.