Boluspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Boluspor ve Samsunspor, Spor Toto 1. Lig 29ç hafta maçında karşı karşıya gelecek. İşte ktirik maçın detayları..

Spor Toto 1. Lig 29. haftasında Boluspor sahasında lider Samsunspor'u konu edecek. Maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Muzaffer Bilazer yönetimindeki Boluspor Spor Toto 1. Lig'de çıktığı 26 maçta topladığı 41 puan ile 9. sırada yer alıyor. Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı Samsunspor ise 27 maçta topladığı 57 puan ile 1. sırada yer alıyor. Samsun ekibi ligde 18 maçtır yenilmiyor. Play off'a kalmak isteyen Boluspor sahasında oynayacağı maçı kazanmak istiyor. Samsunspor ise yenilmezlik serisini devam ettirmek için mücadele edecek. Büyük heyecana sahne olması beklenen Boluspor - Samsunspor maçının detaylarını sizler için derledik. İşte maçın detayları.. Boluspor - Samsunspor maçı ne zaman? Boluspor - Samsunspor maçı 28 Mart Salı (bugün) günü saat 14.30'da oynanacak. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak..