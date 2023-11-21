Borcuna en sadık olan ve olmayan iller açıklandı! Bakın en sadık il hangisiymiş.. Borcuna en sadık olan ve olmayan iller açıklandı. İşte sosyal medyada gündem olan o iller..

ensonhaber.com

Türkiye genelinde takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranına göre borcuna en sadık olan ve olmayan iller belli oldu.

EKONOMİ gazetesinin haberine göre takipteki alacakların toplam krediler içerisindeki payını gösteren takibe dönüşüm oranı bankacılık sektörü genelinde yüzde 1,53 düzeyinde gerçekleşti.

Çankırı, Türkiye genelinde kredilerin takibe dönüşüm oranının en düşük olduğu şehir oldu.

Ekonomim'in haberine göre, takipteki alacak oranının en yüksek olduğu ilk il yüzde 3,9 ile Konya oldu.

İşte, borcuna en sadık olan ve olmayan iller listesi..

Takipteki alacak oranının en düşük olduğu ilk 5 il:

1- Çankırı

2- Denizli

3- Nevşehir

4- Siirt

5- Kastamonu

Takipteki alacak oranının en yüksek olduğu il 5 il:

1- Konya

2- Diyarbakır

3- Mardin

4- Hakkari

5- Adana