Bordo Bereli Maaşları 2024: Rütbelere Göre Bordo Bereli Uzman, Subay, Astsubay Maaşı...
Yağmur Dinç

Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı olan Bordo Bereli sınıfı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel bir sınıfıdır.

Subay, astsubay, uzman erbaş gibi pek çok sınıfta bordo bereli bulunmaktadır.

Üstün yetenekleri ile Türk askeri dehasını birleştiren Bordo Bereliler, diğer askeri personellere göre daha yüksek almaktadır.

Bordo Bereli maaşları, personeli mevzuatıyla düzenlenmektedir.

Peki, 2024 Bordo Bereli maaşları ne kadar? İşte rütbelere göre ücretler...

BORDO BERELİ MAAŞLARI 2024

Teğmen: 50.000 TL – 60.000 TL

Üsteğmen: 52.500 TL – 62.500 TL

Yüzbaşı: 55.000 TL – 65.000 TL

Yarbay: 57.500 TL – 67.500 TL

Binbaşı: 60.000 TL – 70.000 TL

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Yağmur Dinç
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