Bordo Bereli Maaşları 2024: Rütbelere Göre Bordo Bereli Uzman, Subay, Astsubay Maaşı...

Yağmur Dinç
Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı olan Bordo Bereli sınıfı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel bir sınıfıdır.
Subay, astsubay, uzman erbaş gibi pek çok sınıfta bordo bereli asker bulunmaktadır.
Üstün yetenekleri ile Türk askeri dehasını birleştiren Bordo Bereliler, diğer askeri personellere göre daha yüksek maaş almaktadır.
Bordo Bereli maaşları, TSK personeli mevzuatıyla düzenlenmektedir.
Peki, 2024 Bordo Bereli maaşları ne kadar? İşte rütbelere göre ücretler...
BORDO BERELİ MAAŞLARI 2024
Teğmen: 50.000 TL – 60.000 TL
Üsteğmen: 52.500 TL – 62.500 TL
Yüzbaşı: 55.000 TL – 65.000 TL
Yarbay: 57.500 TL – 67.500 TL
Binbaşı: 60.000 TL – 70.000 TL