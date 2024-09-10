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Bordo Bereli Maaşları 2024: Rütbelere Göre Bordo Bereli Uzman, Subay, Astsubay Maaşı...

Bordo Bereli Maaşları 2024: Rütbelere Göre Bordo Bereli Uzman, Subay, Astsubay Maaşı... Bordo bereli olarak görev yapan askerlerimizin maaşları, rütbelerine göre değişmektedir. Peki, bordo bereli maaşı ne kadar? İşte rütbesine göre aldıkları ücret...