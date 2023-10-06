Borlease halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot? Borlease hakkında... SPK, Borlease Otomotiv'in halka arz başvurusunu onayladı. Yatırımcıların merakla beklediği Borlease hakkında bilgiler de araştırılıyor. Peki, Borlease Otomotiv halka arz ne zaman, hangi bankalarda, kaç lot verecek? İşte ayrıntılar...

ensonhaber.com Sermaye Piyasası Kurulu, bir şirkete daha halka arz onayı verdi. Büyük talep gören halka arzlar arasında "Borlease Otomotiv" de yerini aldı. Borlease; 338 çalışanı ve 4300 adetlik araç filosuyla Türkiye’nin öncü filo kiralama şirketleri arasında yer alıyor. Borlease, müşterilerine sunduğu filo kiralama hizmetinin yanı sıra kısa dönem araç kiralama, özel araç yönetimi, FİLOM, Telematics, Implant ve Yakıt Yönetimi hizmetleri ile sektördeki konumunu güçlendirirken müşterilerinin iş akışlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Şirketin toplam 47.000.000 adet payı halka arz edecek. Peki, Borlease halka arz ne zaman? Hangi bankalarda var? İşte lot sayısı ve hisse fiyatı... Borlease Otomotiv halka arz tarihleri Borlease halka arz tarihinin onaylı izahname gelince netleşmesi bekleniyor. Borlease hisse kaç TL? Borlease hissesi 25,29 TL’den halka arz olacak. Lot sayısı Toplamda 47.000.000 lot dağıtımı yapacak olan Borlease için bireysel lot sayısı netleşmedi.