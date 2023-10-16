Borlease Otomotiv halka arz sonuçları açıklandı! Borlease kaç lot verdi? Borsada ne zaman işlem görecek? Geçtiğimiz günlerde talep toplama sürecini tamamlayan Borlease Otomotiv'in halka arz sonuçları açıklandı. İşte Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) halka arz detayları..

ensonhaber.com

11-12-13 Ekim 2023 tarihlerinde talep toplama sürecini gerçekleştiren Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) halka arzının sonuçları açıklandı.

Borsa ile ilgilenen vatandaşlar Borlease Otomotiv halka arz sonuçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Peki, Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) kaç lot verdi ve borsada ne zaman işlem görecek?

İşte Borlease Otomotiv halka arz sonuçları..

Borlease Otomotiv halka arzında toplamda 4.222.601 yatırımcının talepleri karşılandı.

Pay başına 25,29 TL fiyat biçilen halka arzın büyüklüğü yapılan açıklamada 1.307.493.000 TL olarak belirlendi.

Halka arz sürecinde toplam 4.301.297 yatırımcıdan, halka arz edilen 51.700.000 TL nominal değerli payların 4,46 katına denk gelen 230.376.770 TL nominal değerli pay talebi geldi. Ek satışa konu edilen 4.700.000 TL nominal değerli payların tamamı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,87 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 9,83 katı talep geldi.

BORLS Halka Arz Sonuçları Halka arzda, toplamda 4.222.549 yurt içi bireysel yatırımcını talepleri karşılanırken, yapılan tahsisata göre talepleri karşılanan yurt içi kurumsal yatırımcı sayısı ise 52 olarak belirlendi.

Borlease kaç lot verdi?

Hesap başı en fazla 10 lot (253 TL) pay dağıtımı oldu.

Borsada ne zaman işlem görecek?

Borlease Otomotiv'in borsada işlen göreceği tarih henüz belli olmadı.