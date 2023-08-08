BORSA 101: Borsa puanı nedir, ne anlama gelir? Puan düşerse/çıkarsa ne olur? Hisse fiyatı başına elde edilen kazancı ya da kaybı hesaplamak için borsa puanı kullanılmaktadır. Peki, Borsa puanı nasıl hesaplanır? Puan kaybetmek ne demektir? İşte detaylar...

Borsa'ya yatırım yapmak isteyen ancak henüz acemi olanların araştırdığı konulardan birisi de "puan" oluyor.

Borsa ile ilgili sıklıkla "puan düştü, puan yükseldi, puan kaybetti" gibi kavramlar gündeme geliyor.

Puanın düşmesi ve yükselmesi yatırımcılar için büyük bir önem taşıyor. Bu kapsamda "Borsa'da puan nedir, ne anlama gelir" merak ediliyor.

Günlük ve haftalık olarak ulaşılabilen puan verileri, yatırım analizi için harita oluyor.

Peki, Borsa'da puan nedir? İşte detaylar...

Borsa puanı nedir

Hisse fiyatı başına elde edilen kazancı ya da kaybı hesaplamak için borsa puanı kullanılır.

Borsa puanı sadece şirketler üzerinden bilge verir. Yani bir şirketin borsa puanı düşmesi ya da yükselmesi yalnızca bahse konu şirketin hissesinin değer kaybetmesi ya da değer kazanmasıdır.

Bir puan bir dolara eşittir denilebilir. Bir hisse senedinin X puan kaybettiği söylendiğinde bunun anlamı hisse senedinin X miktarda dolar kaybettiğidir.