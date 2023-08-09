Borsa saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Borsa İstanbul işlem saatleri 2023 Piyasaların seyrini takip eden yatırımcılar, Borsa'nın saat kaçta açılıp kapandığını merak ediyor. Peki, Borsa İstanbul ne zaman, saat kaçta açılıyor? Borsa kaçta kapanır? İşte çalışma ve işlem saatleri...

Borsa, ekonomi ile ilgilenenlerin gözünü ayırmaksızın takip ettiği bir piyasadır.

Ülkemizde ve dünyada borsa açılış ve kapanış saatleri, hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek için çok önemlidir.

Yatırımcılar, borsanın açılış kapanış saatlerini sıklıkla araştırır. Bu kapsamda "Borsa İstanbul saat kaçta açılır", "Borsa ne zaman kapanır", "Borsa işlem saatleri", "Borsa emir saatleri" gibi başlıklar arama motorlarına yöneltilir.

İşlemlerin doğru zamanda ve doğru saat aralığında yapılması, iyi bir kazanç elde edilmesini destekler.

Borsa İstanbul çalışma saatlerinin içinde herhangi bir ara bulunmamaktadır. Hafta sonu işlem yapılmamaktadır.

Peki, borsa saat kaçta açılır? Borsa ne zaman kapanır? İşte işlem saatleri...

Borsa İstanbul çalışma saatleri 2023:

Borsa İstanbul çalışma saatleri sabah 09.40 akşam 18.10 arasındadır. Bu saat aralıklarında yatırımcılar, yatırım işlemlerini gerçekleştirebilir.

Borsa işlem saatleri 2023

Açılış Seansı Emir Toplama: 09.40 / 09.55

Eşleştirme / Fiyat Belirleme: 09.55 / 10.00

Sürekli İşlem: 10.00 / 13.00

Gün ortasında verilen alım-satım emirlerinin toplanma saatleri: 13.00 / 13.55

Toplanan alım-satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer: 13.55 / 14.00

Sürekli İşlem: 14.00 / 18.00

Kapanış Saati: 18.00 / 18.01

Kapanış Seansı Emir Toplama: 18.01 / 18.05

Eşleştirme / Fiyat Belirleme: 18.05 / 18.07

Borsa İstanbul kapanış saati 2023:

Kapanış saat aralığı: 18:00-18:01

Kapanış Seansı Emir Toplama saat aralığı: 18:01-18:05

Eşleştirme / Fiyat Belirleme için saat aralığı: 18:05-18:07