BORSACILAR DİKKAT! Ekim ayında halka arz olması beklenen şirketler belli oldu! N11, Tavuk Dünyası, Penti... Borsa ile ilgilenenler Ekim ayında halka arz edilecek şirketler listesi merak ediyor. İşte SPK'nın onay vermesi halinde Ekim ayında borsaya girecel o şirketlerin listesi..

ensonhaber.com Borsa ile yakından ilgilenenler son dönemde özellikle halka arz olacak şirketleri yakından takip ediyor. Bilindiği üzere son dönemde borsaya olan ilgi büyük oranda arttı. Birçok kişi borsaya giriş yaparak halka arz olacak şirketlerden hisse almak için sıraya giriyor. Geçtiğimiz haftalarda borsada yatırımcı sayısı 7 milyonu aşarak rekor kırdı. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) yayımladığı verilere göre, bakiyeli yatırımcı sayısı 10 milyon 62 bin 28'e çıkarken, pay piyasalarındaki bakiyeli yatırımcı sayısı da 7 milyon 140 bin 215'e ulaşarak rekor kırdı. Borsa ile yakından ilgilenen vatandaşlar, Ekim ayında halka arz olacak şirketleri öğrenmek için aramalarına hız verdi. Peki, Ekim ayında halka arz olması beklenen şirketler hangileri? İşte SPK'dan onay çıkması halinde halka arz olacak şirketler.. Ekim ayında halka arz olması beklenen şirketler - Kızılay İçecek - Altınkılıç - Tavuk Dünyası - TAB Gıda - Penti - Rönesans Enerji - Golda Gıda - N11