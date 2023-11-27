Borsacılar merak ediyor! Hisse senetleri için zekat vermek gerekir mi? Hisse senetleri için zekat verilip verilmeyeceği borsa ile ilgilenen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki borsada alınan hisse senetleri için zekat vermek gerekir mi? İşte bu sorunun yanıtı..

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Borsada alınıp satılan hisse senetlerinden kar edenlerin sıklıkla araştırdığı bir soru yeniden gündeme geldi.

Hisse senetleri için zekat vermek gerekir mi sorusu birçok kişi tarafından yanıt arıyor.

Yıllardır tartışılan borsa haram mı helal mi tartışması sürerken vatandaşlar "Hisse senetleri için zekat vermek gerekir mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği cevap vatandaşları aydınlatıyor.

Peki Hisse senetleri için zekat vermek gerekir mi? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

Hisse senetleri için zekat vermek gerekir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt şu şekilde;

"Bir şirketin hisse senetlerini, satın alan kişi, bu şirketin bina, makine ve demirbaşlarına hissesi oranında ortak olmuş olur. Bu durumda hisse sahibi, şirketin elde edeceği kâr ya da uğrayacağı zarara ortaktır. Şirketin kâr etmesi durumunda hisse sahibine isabet eden kâr payı, tek başına ya da başka birikimlerle birlikte nisap miktarına ulaşır ve üzerinden bir yıl geçerse % 2,5 oranında zekâta tâbi olur.

Söz konusu hisselere, elde tutulup kâr payından yararlanmak amacı ile değil de, alınıp satılmak amacıyla sahip olunursa, bu hisseler ticaret malı olarak değerlendirilir. Zekâta tabi diğer mallarla birlikte nisap miktarına ulaşırlarsa piyasa değerleri üzerinden ve % 2,5 oranında zekâtları verilir."