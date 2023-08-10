Borsada gün kavramı: T+1 ve T+2 ne demek? Borsada takas anlamına gelen T harfinin yanında +1 ve +2 ifadeleri sıkça görülür. Peki, bu ne anlama gelir? Borsada T+1 ve T+2 ne demektir? İşte ayrıntılar...

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Borsada T+1 ve T+2 anlamı, hisse senedi almak isteyen pek çok yatırımcının aklına takılabiliyor.

Hisse senedi piyasasında yapılan takas işlemlerinde genellikle T terimi kullanılıyor.

Hisse senedi alım satımında kullanılan bu terim hisse senedi ile paranın takas yapılması anlamına geliyor.

Merak edilen konulardan birisi "T+1 ve T+2 ne demek" oldu. İşte konunun ayrıntıları...

Borsada T+1 ve T+2 anlamları

Borsada yapılan alım satımların temelinde takas mantığı bulunur. Bu nedenle para ile hisse takasında da işlemlerin ne kadar süreceği hem alıcıya hem de satıcıya bildirilmelidir.

Borsada T harfinin yanında +1 ibaresi olması hisse alım satımında paranın bir gün sonra hesaba geçeceğini bildirir.

Borsada T+2, T+1 ile hemen hemen aynı anlama gelmektedir.

T+2 demek hisse alım satımlarında paranın 2 gün sonra hesaba geçeceğini ifade etmek için kullanılır.

T2 eksi bakiye ne demek?

Borsada T2 bakiyesi, hisse senedi ve benzeri alım satımlardan sonra belli bir komisyonun hesaptan düşmesi ile eksi görebilir.

Çünkü, fiyat değeri sen piyasa emir verilene kadar saliseler içerisinde değişebilir. Dolayısıyla verilen emir, emri verirkenki fiyattan gerçekleşmeyebilir. Bu durum, hesapla yeterli bakiye yoksa eksiye düşürür.