Borsada "Katılım endeksine uygun" ne demek? Değil ise haram mıdır? Borsada yatırımcı olmak isteyen vatandaşlar, İslami çerçeveden de uygunluğuna bakıyor. Bu kapsamda "katılın endeksi" uygunluğu gündeme geliyor. Peki, katılım endeksine uygun ne demek? Uygun olmazsa haram mıdır? İşte detaylar...

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Borsa, yatırımcıların hisse senedi alım-satım işlemlerini yaptığı bir kuruluştur. Borsaya yatırım yapmak isteyenler Müslümanlar, İslami açıdan da uygun olmasını önemsemektedir.

Bu kapsamda "katılım endeksine uygun" ve "katılım endeksine uygun değil" kavramları karşımıza çıkmaktadır.

Katılım endeksinde şirketlerin İslami şartlara uygunluklarına bakılmaktadır. Katılım endeksinde yer alan şirketler bu sebepten dolayı Borsa İstanbul tarafından belirlenen bazı kriterleri karşılaması gerekmektedir.

Peki, katılım endeksi uygunluğu nedir? Uygun ise caiz midir, haram mıdır? İşte ayrıntılar...

Katılım endeksi nedir

Katılım endeksi, Borsa İstanbul (BIST) üzerinde, faizsiz yatırım ve katılım bankacılığı prensiplerine göre işlem gören hisse senetlerinden oluşan bir borsa endeksidir.

Katılım endeksleri de İslami bakış açısına uygun nitelikte faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinden oluşur.

Katılım endeksi içerinden yer alan şirketler alkollü içki tüketimi, tıbbi gayeler dışında uyuşturucu maddelerin üretim ve ticareti, kumar ve kumar hükmündeki faaliyetler, domuz ve mamullerinin üretim ve ticareti, faizli finans işlemleri, para ve/veya para hükmündeki varlıklar arasında yapılan vadeli işlemler, ahlaka ve İslami değerlere aykırı yayıncılık, İslami değerlerle bağdaşmayan eğlence, otelcilik vb. faaliyetler, çevreye ve canlılara büyük zararı olan faaliyetler, insan fıtratını değiştirmeye yönelik biyolojik/genetik faaliyetler, sağlığa zararlı tütün ürünleri üretim ve ticareti yapmamaları gerekmektedir.

Katılım endeksine uygundur/değildir:

Katılım endeksine uygun değil, caiz değildir anlamına gelmektedir. Hissenin katılım endeksine uygun olduğu ise caiz olduğunu gösterir.