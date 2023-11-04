Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Borussia Dortmund ve Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 10. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte dev maçın detayları..

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Almanya Bundesliga'nın 10. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak.

Büyük bir heyecana sahne olması beklenen maçın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Bundesliga'da liderlik yarışında bulunan iki takımın karşı karşıya geleceği maçın sonucu merakla bekleniyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund bu sezon oynadığı 9 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik aldı.

Thomas Tuchel'in çalıştırdığı Bayern Münih ise bu sezon çıktığı 9 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Bayern Münih topladığı 23 puan ile 2. sırada yer alıyor.

Peki, Borussia Dortmund - Bayern Münih - maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman?

Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı 4 Kasım 2023 Cumartesi (bugün) günü saat 20:30'da başlayacak. Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 4 ve tivibu SPOR 1 kanallarından canlı yayınlanacak.