Borussia Dortmund - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Almanya Bundesliga'nın 34 hafta maçında Borussia Dortmund ile Mainz 05 kozlarını paylaşacak. Şampiyonun belirleneceği maçın detayları merak uyandırdı. İşte dev maçın detayları..

Almanya Bundesliga'da şampiyon bugün oynanacak maçlar sonrasında belli olacak. Bayern Münih'in geçtiğimiz hafta sahasında Leipzig'e 3-1 mağlup olmasından sonra liderlik koltuğuna geçen Borussia Dortmund son hafta oynayacağı maçı kazandığı taktirde şampiyonluğunu ilan edecek. Bundesliga'nın 34. haftasında sahasında Mainz 05 ile karşılaşacak olan Borussia Dortmund maçı kazanırsa diğer maçların sonucuna bakmaksızın şampiyon olacak. Futbolseverler Borussia Dortmund ile Mainz 05 arasında oynanacak maçın detaylarını yakından takip ediyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Borussia Dortmund deplasmanda 2-1 kazanmıştı. Peki, Borussia Dortmund - Mainz 05 maçı ne zaman oynanacak? İşte kritik maçın detayları.. Borussia Dortmund - Mainz 05 maçı ne zaman? Borussia Dortmund - Mainz 05 maçı 27 Mayıs Cumartesi (bugün) günü saat 16:30'da oynanacak. Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 4 ve tivibu SPOR 1 kanallarından naklen yayınlanacak.