Boş ev vergisi nedir, kimlerden alınacak? Boş ev vergisi ne kadar 2023? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, boş evi olan ev sahiplerinden yüksek vergi alınması konusunda çalışma yapıldığı belirtildi. Peki, boş ev vergisi nedir? Boş ev vergisi ne kadar, kimlerden alınır? İşte detaylar...

81 ilde kiracı çilesi sürüyor... Ev sahipleri, özellikle pandeminin akabinde dikkat çeken artışlar yaptı. Kira verenleri zor durumda bırakan zamların ardından harekete geçildi. Fahiş kira fiyatlarının önlenmesi kapsamında hükümetin çalışmaları devam ediyor. Kira artışları sonrası getirilen yüzde 25'lik sınırın akabinde yeni bir adım gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek kira fiyatları sonrası atılacak adımlar hakkında bilgi verdi. Ev sahiplerini yakından ilgilendiren boş ev vergisi de bundan sonra gündeme geldi. Peki, boş ev vergisi nedir? Boş evlerden vergi mi alınacak? Boş ev vergisi ne kadar? Kimlerden alınacak? İşte detaylar... Boş ev vergisi nedir? Yurt dışında birçok ülkede alınan boş ev vergisi, en az 6 aydır atıl şekilde bekletilen ve içinde kimsenin ikamet etmediği evin sahibinden alınan vergidir. Boş evlerden vergi mi alınacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada boş ev vergisine dair şu ifadeler yer aldı. “Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için ceza uygulamasına gideceğiz. Boş evi olan ev sahiplerinden yüksek vergi alınması konusunda çalışma yapıyoruz.” Verginin oranı ise henüz netleşmedi.