Boşuna yakılmıyor! Kınanın faydaları meğer inanılmazmış... Kına gecesi dışında kimsenin aklına gelmeyen kına, aslında birçok sağlık problemine yardımcı oluyor. Kına yakmak, faydalarıyla birlikte bilimsel olarak da ilgi görüyor. İşte kınanın şaşırtan faydaları...

Türk kültürünün önemli bir parçası olan kına, evlenmeden önce geline, askere gitmeden önce erkeğe yakılır.

Arabistan'da yaygın olan kına ağacından elde edilen kına ellere, saçlara ve ayaklara olmak üzere sürülebilir.

Turuncumsu bir renk veren kına, kokusuyla da sevilir.

Kına yakmak adetlerden ziyade sağlık problemlerini de iyileştirici etkiye sahiptir.

Baş ağrısı, yara, ateş, enfeksiyon gibi durumlarda kına ilaç niyetine kullanılır.

Peki, kına faydaları nelerdir? Kına yakmak neye iyi gelir? İşte detaylar...

Kınanın faydaları

Kına, öncelikle cilt hastalıklarının tedavisinde tercih edilir.

Kaşıntı, egzama, dökülme gibi problemlerde fayda gösterir. Aynı zamanda saç derisini de iyileştirir. Kepek ve kaşıntıyı önlediği gibi beyazların da geç çıkmasını sağlar.

Kına yapraklarının baş ağrısını geçirdiğine dair bir ünü de bulunmaktadır. Kına yaprağı ve sirke ile hazırlanan karışımın başa sürülmesi ağrıyı geçirici özellik göstermektedir.

Uzmanlar, özellikle ayak mantarından kurtulmak için kınadan faydalanılabileceğini açıklamaktadır.

Kına kendine özgü kokusu ile merkezi sinir sistemine iyi geliyor ve sinirlerin gevşemesini, rahatlamasını sağlıyor.