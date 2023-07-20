Boya, oje, ruj ve jöle gibi maddeler abdest ve gusle engel olur mu? Boya, oje, ruj ve jöle gibi maddeler abdest ve gusle engel olur mu sorusuna cevap arayan vatandaşlar Din İşleri Yüksek Kurulu'na bu soruyu yönelttiler. İşte kurulun bu soruya verdiği yanıt..

Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettikleri soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını giderebiliyor.

Abdest hakkında bazı sorular sık sık internette araştırılıyor. Cevabı en çok merak edilenler arasında ise boya, oje, ruj ve jöle gibi maddelerin abdest ve gusle engel oluo olmadığı sorusu yer alıyor.

"Boya, oje, ruj ve jöle gibi maddeler abdest ve gusle engel olur mu?" sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar bu soruyu Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesi üzerinden sorarak yanıt aradılar.

İşte kurulun bu soru hakkında verdiği cevap..

Soru

Boya, oje, ruj ve jöle gibi maddeler abdest ve gusle engel olur mu?

Din İşleri Yüksek Kurulunun yanıtı

Gusül veya abdest alırken, yıkanması gereken organların kuru yer kalmayacak şekilde yıkanması gerekir. Aksi hâlde gusül veya abdest geçerli olmaz. Dolayısıyla, gusledecek veya abdest alacak kimsenin bedeninde veya abdest organlarında suyun deriye ulaşmasına engel olacak bir madde bulunmamalıdır.

Ancak mesleğini icra ederken tırnaklarına boya yapışan boyacı veya tırnaklarının arasına çamur girip de çıkartamayan çiftçi ve benzeri meslek sahipleri bundan müstesnadır. Bu kimseler için cilde yapışan ve tırnak aralarında kalan hamur, mum, zamk, boya vb. şeyler abdest ve gusle engel olmaz. Fakat isteğe bağlı olarak vücuda sürülen ya da yapıştırılan ve suyun bedenle temasına engel olan boya, oje, ruj gibi maddeler, bu ruhsatın dışındadır. Böyle maddeler suyun bedenle temasına engel olursa abdest ve gusle de engel olurlar. Bunların abdest veya gusülden önce giderilmesi gerekir. Saça sürülen jöle ise bir tabaka oluşturmadığından abdest ve gusle engel olmaz.