Boykot olmayan dondurma markaları 2024: İşte yerli üretim dondurmalar… Yaz ayları geldi, sıcaklar bastırdı ve serinlemenin en tatlı yolu olan dondurmalar raflardaki yerini aldı. Bu yıl, boykot hareketine katılan vatandaşlar yerli üretim dondurmaları tercih ediyor. Biz de sizin için boykota dahil olmayan, tamamen yerli üretim dondurma markalarını listeledik.

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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de büyük tepki topluyor.

Bu tepkilerin bir sonucu olarak, pek çok vatandaş marketlerde satılan İsrail markalı ürünleri boykot ediyor.

Bu dönemde, özellikle yerli Türk markalarını tercih etmek büyük önem taşıyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dondurma tüketimi de artmış durumda. Boykot kapsamında, hangi dondurma markalarının tercih edilebileceği merak ediliyor.

Peki, boykota dahil olmayan yerli dondurma markaları hangileri?

Boykot olmayan dondurma markaları

· Golf Dondurma

· Panda Dondurma

· Ülker İçim

· Maraş Usulü Dondurmalar

· Alpedo

· Mis

· Eti

· Akdo

Boykot edilen dondurma markaları

· Algida

· Magnum

· Cornetto

· Carte d'Or

· Max