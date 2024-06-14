Boykot olmayan dondurma markaları 2024: İşte yerli üretim dondurmalar…
ensonhaber.com

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de büyük tepki topluyor.

Bu tepkilerin bir sonucu olarak, pek çok vatandaş marketlerde satılan İsrail markalı ürünleri boykot ediyor.

Bu dönemde, özellikle yerli Türk markalarını tercih etmek büyük önem taşıyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tüketimi de artmış durumda. Boykot kapsamında, hangi dondurma markalarının tercih edilebileceği merak ediliyor.

Peki, boykota dahil olmayan yerli dondurma markaları hangileri?

Boykot olmayan dondurma markaları

· Golf Dondurma

· Panda Dondurma

· Ülker İçim

· Maraş Usulü Dondurmalar

· Alpedo

· Mis

· Eti

· Akdo

Boykot edilen dondurma markaları

· Algida

· Magnum

· Cornetto

· Carte d'Or

· Max