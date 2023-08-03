Böyle bir kıyak yok! Müstakil yaşamak isteyen başvuruyor; 150 bini Devlet ödüyor... Birçok konuda vatandaşlarını destekleyen devletten prefabrik ev yapımı için de yardım eli geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, barınma yardımları kapsamında vatandaşlara prefabrik ev desteği sağlıyor.

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Özellikle son yaşanan depremlerin ardından prefabrik evlere olan ilgi arttı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ‘barınma yardımı’ kapsamına yer "prefabrik ev" seçeneğini de aldı.

Bakanlık, muhtaçlık sınırının altında yaşayan vatandaşların prefabrik ev yapım giderlerinde kullanmaları için para yardımı sağlıyor.

Prefabrik ev yapımı için verilen destek 40.000 TL'den 150.000 TL'ye çıkarıldı.

Ev sahibi olmak isteyenler, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası gibi devlet bankaları ya da özel bankalar arasından seçim yaparak kendi evlerine sahip olabiliyor.

Ön başvurular ise ALO183 ya da ALO144 Sosyal Destek hatları aranarak, yapılabiliyor.

İşte şartları

Prefabrik ev için başvuru yapacak kişinin kendisine ait olarak arsasının bulunması gerekmektedir. Ayrıca bu kişilerin kiracı olması gerekmektedir.

Hane halkı kişi başına düşen aylık kazancı güncel asgari ücretin 1/3’ünün altında olanlar, bu yardımı alabiliyorlar.