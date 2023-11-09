Böyle indirim görülmedi! ŞOK'ta yüzde 60 indirim fırsatı... ŞOK mağazalarında bu hafta yok yok! Yüzde 60’a varan indirimlerle onlarca ürün raflarda sizleri bekliyor. İşte ŞOK 8-14 Kasım indirim kataloğu…

ensonhaber.com

ŞOK Market, 8-14 Kasım tarihleri arasında müşterilerine cazip indirim fırsatları sunuyor.

Yüzde 60’a varan indirimlerle onlarca ürün Çarşamba gününden itibaren raflarda yerini aldı.

Bu hafta ŞOK Market raflarında yer alacak ürünler arasında kirli çamaşır sepeti, yüz havlusu, banyo havlusu, katlanabilir su kovası, televizyon, Türk kahvesi makinesi, banyo dolabı, mikrodalga fırın gibi çeşitli ürünler bulunuyor.

ŞOK müdavimlerinin merakla beklediği 34 Litre Midi-Mini Fırın 1379 TL, 20 Litre Mekanik Mikrodalga Fırın 1799 TL gibi mutfak ekipmanları da indirimli fiyatlarla müşterilere sunuluyor.

Daha birçok ürünün bulunduğu indirim fırsatını kaçırmak istemeyen mağazaya koşuyor.

İşte ŞOK 8-14 Kasım indirim kataloğu…