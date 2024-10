Böylesini hiç duymadınız! İşte, dünyanın en talihsiz ve garip ölümleri...

Haber Merkezi

Ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleşebileceği konusunda kimsenin hiçbir fikrinin olmadığı konuların başında şüphesiz ölüm yer alır.

Her an her yerde ve her koşulda çeşitli nedenlerden dolayı başımıza gelebilecek ölüm, bazı insanların başına o kadar talihsiz şekilde gelmiş ki okuyunca şaşırmamak elde değil.

Bugüne dek duyup duyabileceğiniz bu talihsiz ve garip ölümler aklınızdan çıkmayacak. Bakın dünyanın en talihsiz ve garip ölüm hikayelerinden neler varmış.

BU KADAR İLGİNÇLERİNİ GÖRMEDİNİZ!

Akıllara durgunluk veren en ilginç ölümler arasında ilk sırada, Brezilya'da yaşayan 88 yaşındaki Ilda Maciel, hemşirelerin beslenme tüpü yerine yanlışlıkla damarlarına tavuk çorbası enjekte etmesi sonucu hayatını kaybetti.

7 Haziran 2016'da Colin Scott ve kız kardeşi Sable, termal havuza Yellowstone Milli Parkı'nın kısıtlı bir bölgesine girdiler. Colin, Norris Gayzer Havzası'na süzüldü ve orada canlı canlı kaynatıldı ve asidik sularda eritildi, geriye yalnızca ayakkabıları ve cüzdanı kaldı.

2010 yılında Sidneyli ragbi oyuncusu 19 yaşındaki Sam Ballard, arkadaşlarının cesaretiyle sümüklüböcek yemişti. Sümüklüböceğe sıçan akciğer kurdu hastalığı bulaştı ve Sam'in 420 gün komaya girmesine neden oldu. Uyandığında belden aşağısı felçliydi ve 1 hafta geçmeden hayatını kaybetti.

John Edward Jones isimli adam, 27 saatten fazla bir süre Nutty Putty mağarasında mahsur kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

Kanadalı bir avukat, 24. kattaki bir ofis penceresindeki camın kırılmaz olduğunu kanıtlamaya çalışırken camdan fırlayarak hayatını kaybetti.

1984'te İngiliz komedyen Tommy Cooper sahnede performans sergilerken kalp krizinden öldü. Seyirci bunun gösterinin bir parçası olduğunu düşünerek gülmeye devam etti.

2015 yılında Teksaslı bir çift pizza almak için çocuklarını evde yalnız bıraktı. Geri döndüklerinde çocuklar ağlıyor ve fırının devrilmiş olduğunu gördükleri mutfağı işaret ediyorlardı. Baba fırını kaldırdığında 1 yaşındaki kızı fena halde pişerek can verdiğini gördü.