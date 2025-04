Elinde olan yaşadı: Kolesiyonerler peşine düştü! Tanesi 790 bin dolara satılıyor

Haber Merkezi

Bir zamanlar kasetlerin ve CD’lerin gölgesinde kalan vinil plaklar, bugün koleksiyon dünyasının parlayan yıldızı haline geldi.

Özellikle son yıllarda nostaljiye duyulan özlem, bu ikonik müzik taşıyıcılarını yeniden sahneye çıkardı. Dijital müzik platformlarının her an her yerde ulaşılabilir olduğu günümüzde bile, plaklara olan ilgi hız kesmeden artıyor.

Plak tutkunları için müzik sadece bir dinleme eylemi değil; aynı zamanda bir ritüel, bir anı, bir ruh hali…

Fiziksel albümlere sahip olmanın verdiği o dokunsal ve görsel haz, plak kapaklarının sanatsal cazibesi ve tabii ki iğneyle buluşan vinilin sunduğu eşsiz, sıcak ses kalitesi, bu ilgiyi daha da anlamlı kılıyor.

Bu büyüyen talep ise koleksiyon piyasasını hareketlendirmiş durumda. Nadir bulunan ya da ilk baskı olan plaklar, koleksiyoncuların gözdesi haline gelirken, bazı özel plaklar açık artırmalarda yüz binlerce dolara alıcı bulabiliyor.

FİYATI 790 BİN DOLARA KADAR ÇIKIYOR!

Oldukça nadir bulunan bu plaklar koleksiyonerler tarafından mercek altına alınmış durumda. Büyük bir yatırım aracı haline gelen bu plakların satış fiyatları rekor kırıyor.

The Beatles’ın 1968 tarihli Beyaz Albüm’ünün Ringo Starr’a ait 1 numaralı kopyası tam 790 bin dolara satıldı. Bob Dylan’ın özel versiyonlu The Freewheelin’ albümü 30 bin dolara kadar alıcı bulurken, Sex Pistols’un God Save the Queen plağı 17 bin dolara kadar değer kazandı.

Madonna’nın sansürlenen Erotica albümü, The Beatles’ın Vietnam Savaşı protestosu nedeniyle piyasadan çekilen Yesterday and Today albümü ve Prince’in 1987’de piyasadan toplattığı The Black Album de koleksiyon dünyasında en çok aranan plaklar arasında yer alıyor.