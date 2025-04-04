Cam silmenin en etkili saati belli oldu! Tek bir iz kalmayacak

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Ev temizliği deyince, akla gelen en zahmetli işlerden biri cam temizliği oluyor.

Günlük hayatın koşuşturmasında, camlar hep erteleniyor ve birikerek iş yükünü artırıyor.

Pırıl pırıl camlar ve düzenli bir ev ortamı hayaliyle yaşarken, doğru malzemeler ve yöntemler kullanılmadığında cam temizliği zaman alıcı ve zahmetli olabiliyor.

Cam temizliğinde kullanılan malzemeler kadar, bu işlemi hangi saatte yaptığınız da son derece önemli. Peki camlar hangi saatte silinmeli?

CAM SİLMEK İÇİN EN DOĞRU SAAT…

Cam temizliğini yapmak için en uygun zaman, sabahın erken saatleri veya öğleden sonradır. Özellikle dış pencereler için öğleden sonraki saatler ideal.

Bu saatlerde hava genellikle daha sakin olur ve pencerelerde su damlacıkları daha hızlı kuruyarak iz bırakmaz.

Güneş ışığının doğrudan camlara vurması, temizlik solüsyonunun hızla kurumasına neden olabilir ve iz kalmasına sebep olabilir. Bu yüzden, temizliği bulutlu bir günde yapmak daha iyi sonuç verir.