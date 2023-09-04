Bozdururken sevindiriyor! İşte değer kaybetmeyen altın çeşitleri... Altın birikimini bozdurmanın vakti geldiğinde, kimse değer kaybetsin istemez. Bozdururken değeri düşmeyecek altın çeşitlerine yatırım yapmak daha karlı bir seçenektir. Peki, hangi altın bozdururken değer kaybetmez? En az zarar ettiren altın hangisi? En karlı altın hangisi? Bozdurunca değeri düşmeyen altın hangisi? İşte detaylar...

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Altın, nesiller boyu güvenilen bir yatırım aracıdır.

Orta, uzun vadede her zaman kazandıran bir yatırım aracı olan altın, birçok çeşidi ile karşımıza çıkar.

Yatırım yaparken gram altın, külçe altın, hurda altın, 14,18, 22, 24 ayar altın, bilezik ve takı çeşitleri gibi çok fazla altın türü satın alınabilir.

Yatırımlar, bir gün bozdurulup değerlendirileceği vakti bekler.

Bu nedenle yatırım amaçlı olarak satın alacağınız altın türünde size en az kayıp yaşatacak olan ve değer kaybı en az olan altın türü seçilmelidir.

Peki, hangi altın bozdururken düşmez? Hangi altın en karlısı? Yatırım için hangi altın alınır? İşte yanıtı...

Zarar ettirmeyen altın çeşitleri

Alım satımda zarar etmemek için işçiliği düşük altın çeşitleri tercih edilmelidir.

İşlemeli altın ve bileziklerden işçilik ücreti düşülür.

Gram altın aldığınızda işçilik veya komisyon farklı gibi konularda değer kaybı yaşamazsınız. Bu nedenle en iyi yatırım aracı gram altındır.

Külçe altında işçilik veya komisyon ücreti kesilmediği gibi yüksek bütçeli yatırımlar için daha güvenli bir yatırım aracıdır.

Değer kaybetmeyen altın türü olarak bilezik tercih edebilirsiniz. Bilezik alırken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta düz ve işçiliği olmayan bilezik tercih etmektir.

*İçeriklerimiz yatırım tavsiyesi değildir