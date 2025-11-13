Bozuklarda bu işaret varsa yaşadınız: Değeri 89 bin TL...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kartallı 2 Euro, sınırlı sayıda üretilmiş özel bir hatıra parası olarak son yıllarda koleksiyon dünyasında büyük ilgi görüyor.

Üzerinde yer alan kartal figürü, güç ve özgürlüğü simgelemesiyle tasarım açısından dikkat çekiyor.

Avrupa Merkez Bankası’nın verilerine göre, her üye ülke yılda yalnızca iki adet 2 Euro hatıra parası basma hakkına sahip.

Bu sınırlama, bazı özel tasarımların nadir bulunmasına yol açıyor.

REKOR FİYAT

Koleksiyonerler arasında Kartallı 2 Euro, hem estetik hem de nadirlik açısından en çok aranan 2 Euro hatıra paralarından biri olarak kabul ediliyor.

Bazı satış platformlarında bu özel paranın fiyatı yaklaşık 89 000 TL’ye kadar ulaşabiliyor.