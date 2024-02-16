Bu besinleri hayatınızdan çıkartın! Tek lokması bile kalbin düşmanı… Sağlıklı bir yaşam için en önemli detaylardan biride beslenmeyle ilişkilidir. Tükettiğiniz besinler sağlığınız açısından risk oluşturabilir. İşte bu besinlerin tek lokması bile kalp düşmanı…

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Sağlıklı yaşam için elinizden gelecek en iyi yöntem sağlıklı beslenmektir. Sağlıklı beslenirken belirli gıdaları aşırı tüketmek, belirli durumlara ilişkin riskinizi artırabilirken, diğer gıdaların ise riskinizi azaltabileceği bilinmektedir.

Belirli gıdaları aşırı tüketmek, belirli durumlara ilişkin riskinizi artırabilirken, diğer gıdaların ise riskinizi azaltabileceği bilinmektedir. Özellikle bu kural, kalp problemleri yaşayan kişiler için oldukça önemlidir.

Bazı besinler tüketildiğinde kalp ve dolaşım sistemini etkileyen bir dizi duruma neden olan kardiyovasküler hastalıklara neden olabiliyor. Eğer sizde kalp sağlığınız hakkında endişeleniyor ve sağlığınıza dikkat etmek istiyorsanız tüketmemeniz gereken iki besin bunuyor.

Kalp düşmanı besinler

Uzmanlara göre bu iki besin ne yazık ki kalp sağlığının düşmanı olabiliyor. İşte, tüketmemeniz gereken o besinler…

Beyaz ekmek

Uzmanlar, kalp sağlığına yardımcı olmak için beyaz ekmeğin de tüketiminin kesilmesini öneriyor. Uzmanlara göre bu, "kan şekerinde hızlı artışlara" neden olabilir. Beyaz ekmek, tam tahıllı alternatiflerle karşılaştırıldığında "yüksek glisemik indekse" sahip olmasının yanı sıra besin maddeleri ve lif açısından "eksik" olduğunu belirtiliyor.

Beyaz ekmek tüketmenin kan şekerini ani şekilde yükseltmesi, insülin direncinin oluşmasına ve kilo almasında yol açabildiğinden hepsinin birleşmesi ne yazık ki kalp hastalığına davetiye çıkartmasına neden olabiliyor.

Cips

Belki de listedeki en belirgin yiyecek, uzmanların sürekli olarak uyardığı cipslerdir. Kızartıldığında besin içeriği değişen yiyecekler hakkında uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor.

Cips pişirmek için kullanılan yağ türü genellikle kolesterol seviyenizde kötü etki eder ve üstelik cipsler genellikle yüksek oranda tuz içerdiğinden sodyum alımınızı artırır. Sodyum alımı ise ne yazık ki, yüksek tansiyon ve "kalp hastalığında artış" ile yakından ilişkilendirilir.

Ayrıca, düzenli olarak kızarmış yiyecekler yemenin koroner kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve obezite ile doğrudan bağlantılıdır.

İşte bu sebeplerden ötürü kalp sağlığınızı korumak için beyaz ekmek ve cips tüketimine dur demeniz sizin için faydalı olacaktır.