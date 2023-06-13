Bu bir mucize! Asma yaprağını kaynatıp suyunu içerseniz...

Asma yaprağı denilince akıllarda "zeytinyağlı sarma" yerine artık bu tarif gelecek...

Herkesin sarma olarak tükettiği asma yaprakları, faydasıyla göz kamaştırıyor.

Asma yapraklarını kaynatıp suyunu düzenli olarak içmek, adeta vücudu yeniliyor.

İltihap, varis, kemik rahatsızlıkları, damar tıkanıklığı... Aklınıza ne gelirse şifası burada!

İşte her gün 1 bardak asma yaprağı suyu içmenin faydaları...

Bu bir mucize! Asma yaprağını kaynatıp suyunu içerseniz...

Varislere iyi geliyor

Asma yaprağını 15 dakika kadar kaynatın. Suyu tüketilebilen asma yaprağı, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde tedavisine de iyi gelmektedir.

Demir minerali açısından zengin olan asma, kan akışını düzenler.