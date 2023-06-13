Bu bir mucize! Asma yaprağını kaynatıp suyunu içerseniz... Genellikle sarma olarak mideye indirilen asma yapraklarını kaynatıp içenler ayrı bir şifa buluyor.

Asma yaprağı denilince akıllarda "zeytinyağlı sarma" yerine artık bu tarif gelecek... Herkesin sarma olarak tükettiği asma yaprakları, faydasıyla göz kamaştırıyor. Asma yapraklarını kaynatıp suyunu düzenli olarak içmek, adeta vücudu yeniliyor. İltihap, varis, kemik rahatsızlıkları, damar tıkanıklığı... Aklınıza ne gelirse şifası burada! İşte her gün 1 bardak asma yaprağı suyu içmenin faydaları... Varislere iyi geliyor Asma yaprağını 15 dakika kadar kaynatın. Suyu tüketilebilen asma yaprağı, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde varis tedavisine de iyi gelmektedir. Demir minerali açısından zengin olan asma, kan akışını düzenler.