Bu da tutarsa yandık! The Simpsons'ın yeni deprem kehaneti: Tam 6.3 büyüklüğünde! Kehanetleriyle ün salan The Simpson, korku salmaya devam ediyor. Kahramanmaraş depreminin ardından sıradaki depremi duyurdular. Yayınlanan bu bölümde Türkiye'nin o ili için dikkat!

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"The Simpsons", 1989 yılından bu yana dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen ve sevilen bir çizgi dizidir.

Ancak dizinin dikkat çeken bir özelliği vardır; o da gerçekleşen olayları önceden tahmin ediyor gibi görünmesi.

Bu öngörüler, zaman zaman gerçek dünyada yaşanan olumsuzluklarla örtüşünce, diziye olan ilgi ve merak daha da artıyor.

Dizi, daha önce de birçok kehaneti başarıyla öngörmüştü. Örneğin, Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri başkanı olacağı gibi birçok politik ve sosyal olayı önceden tahmin etmişti.

Bunun yanı sıra, teknolojik gelişmeleri ve ünlülerin gelecekteki olaylarını da bazen şaşırtıcı bir doğrulukla betimlemişti.

Son olarak ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş depremi kehanetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken The Simpsons’dan yeni deprem kehaneti geldi.

Simpsonlar’dan yeni kehanet: Marmara depremi!

Dolaşan iddialara göre The Simpsons’da Marmara depreminin de bilindiği bölüm ortaya çıktı. Bölümde haber spikeri şu açıklamayı yapıyor: “Depremin yaşandığı bölgede 46 bin üzerinde vatandaşın öldüğü bir deprem daha gerçekleşti ve ülkenin acil durum Ajansı depremin 6.3 büyüklüğünde olduğunu belirtti.”