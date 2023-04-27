Bu defa Sivas sallandı! Sivas depremi kaç şiddetinde, ne kadar sürdü? Şubat ayında yaşanan büyük depremlerin ardından, vatandaşlar yüreği ağzında bekliyor. Deprem ülkesi olan yurdumuzda ise sallantılar bitmiyor. Bu defa Sivas'ta deprem oldu. Peki, Sivas depremi kaç şiddetinde, ne kadar sürdü?

Türkiye şubat ayında yaşanan depremler ile zor ve sıkıntılı günler geçirdi. Kaharamanmaralş dahil 10 ilde etkili olan depremlerin yaraları ise yeni yeni sarılmaya başlandı. Depremin yaraları sarılırken, deprem ülkesi olan yurdumuz da sallanmaya devam ediyor. Bu defa ise Sivas'ta bir deprem meydana geldi. Geçtiğimiz saatlerde de Muğla açıklarında olmuştu. Bunun üzerine vatandaşlar, "Sivas depremi kaç şiddetinde, ne kadar sürdü?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, Sivas depremi kaç şiddetinde, ne kadar sürdü? Sivas depremi kaç şiddetinde, ne kadar sürdü? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kentte, saat 18.33'de yerin 7 kilometre derinliğinde bir depremi duyurdu. Afetin şiddetinin ise 4.3 büyüklüğünde olduğu kaydedildi. AFAD, depremin merkez üssü olarak Gürün ilçesini işaret etti. SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ