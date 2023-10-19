Bu dudaklar çok can yakar! Adım adım doğadan gelen cazibe... Kozmetik ürünlerle dudaklarını renklendirmekten sıkılanlar, yapay maddeleri kullanmak istemeyenler, alerjisi olanlar dudaklarınız doğal yollarla kırmızı olsun istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte adım adım doğal kırmızı dudaklar...

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Geleneksel güzellik ürünlerine alternatif arayanlar doğru yerdesiniz...

Kozmetik ürünler kullanmadan doğal malzemeler ile de güzellik mümkün.

Örnek vermek gerekirse doğanın bize sunduğu birçok meyve bizi canlı ve hoş gösterir. Taptaze çilekler ve nar gibi meyveler, doğal pigmentlerle yüklüdür ve dudaklarınıza doğanın sihirini getirir.

Bu meyveleri nazikçe uygulayıp hafif bir masajla uygulayarak elde ettiğiniz doğal kırmızının büyüsüne kapılacaksınız.

Sadece bununla da sınırlı kalmıyoruz aynı zamanda doğal yağlar da dudaklara canlılık ve kırmızılık verir. Gelin beraber doğal bakımın detaylarını inceleyelim...

Şekerli maske

Dudaklarda biriken kuru ve ölü deri dudaklarınızı solgun ve kötü gösterebilir fakat üzülmeyin bunun da bir çaresi var.

Dudaklarda doğal kırmızı rengi ortaya çıkarmak için üstte birikmiş ölü deriyi temizlemek ve alttaki taze deriyi ortaya çıkarmak gerekir.

Bunu kolayca nasıl yapacağınızın tarifi ise şöyle:

1) 1 tatlı kaşığı şeker

2) 1 tatlı kaşığı bal

Şeker ve balı güzelce karıştırın. Hazırladığınız karışımla dairesel hareketler yaparak dudaklarınızı ovun.

Ovduktan sonra dudaklarınızı durulayın ve hiç kuru deri kalmayana kadar bu tarifi uygulayın.

Doğal renk paleti

Kırmızı dudakları elde etmenin bir diğer yolu da doğanın renk paletini kullanmak diyebiliriz.

Özellikle taze çilekler, kiraz, vişne ve nar gibi meyveler, doğal pigmentlerle doludur. Bunları dudaklarınıza uygulayarak hafifçe masaj yapın.

Masajın ardından dudaklarınızdaki canlılığı ve doğal kırmızılığı fark etmeyen kalmayacak.

Fırça ile arındırma

1) 1 adet diş fırçası

2) 1 adet vazelin

Dudaklar basit bir nemlendirme ile arınmayacak kadar pul pul haldeyse temiz yumuşak bir diş fırçası yardımcı olacaktır.

Dudaklara vazelin sürüp, diş fırçasını ılık suyla ıslat ve ardından dudaklarını yine dairesel hareketlerle fırçala.

Her iki dudağı da ayrı ayrı 20-30 saniye ovup ardından durulayın. Dudaklarınız artık daha canlı!

Balm ya da serum ile nemlendirici bakım

Dudakların daha canlı gözüksün istiyorsanız balm veya serumu gece yatmadan önce sürün.

Bunu yaptığınızda sabah yumuşak ve pembe dudaklarla güne başlayabilirsiniz.

Yoğun nemlendirme

1) 1 yemek kaşığı bal mumu

2) 3 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

3) Sevdiğiniz herhangi bir yağ (birkaç damla)

Malzemelerin hepsini güzelce karıştırın ardından bir dudak balmı kabına döküp sertleşmesini bekleyin. Yaptığınız doğal balmı dudaklarınıza uygulayın.

Dudaklar kuruyken soluk ve donuk gözükür.

Dudakların asla kurumaması için doğal dudak balmınızı düzenli olarak kullanın.

Güneşten koru

Güneşe maruz kalmak da dudağın rengini ve yapısını bozabilir bu yüzden dudağınızın doğal rengini 15 GKF’li dudak balmıyla koruyun.

Bu kremi yılın her mevsiminde kullanabilir ve dudaklarınızı koruyabilirsiniz.

Bol su tüketimi

Vücut susuz kalırsa dudaklar bunu hemen belli eder. Her gün bir bardak su içerek güne başlamayı alışkanlık haline getirin.

Vücudunun susuz kalmaması için gün boyu tükettiğiniz sıvılar kadar aynı ölçüde su tüketmeye çalışın. Düzenli su içtiğiniz zaman cildiniz de parlayacaktır.