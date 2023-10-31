Bu düello bir başka! MasterChef’te kazanan kaptanın ödülü bakın ne çıktı MasterChef All Star'da dün akşam kırmızı ve mavi takım kaptanları belli oldu. Kaptan arasında kıran kırana bir düello gerçekleşti. Kazanan yarışmacının ödülü bakın ne çıktı...

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MasterChef All Star'da sıra dışı yemeklerin rekabet ettiği heyecan dolu bir hafta daha geride kaldı.

17. haftada 15 deneyimli yarışmacı, mavi takım kaptanlığı için olağanüstü performanslar sergiledi.

Bu gecenin sonunda, mavi takım kaptanı seçildi ve kırmızı takımın kaptanı da belli oldu. Her hafta olduğu gibi büyük ödüller bu iki kaptanın hedefi haline geldi.

Usta şefler, mavi takım kaptanlığını kazanan yarışmacının Tahsin olduğunu açıkladılar. Mavi takım kaptanı Tahsin, karşısına Cemre'yi kırmızı takım kaptanı olarak seçti.

Cemre ve Tahsin arasındaki kaptanlık düellosu büyük bir heyecanla izlendi ve sonunda galip olan isim belli oldu.

MasterChef'te kaptanlık düellosunu kim kazandı?

Kaptanlar düellosunda Cemre ve Tahsin karşı karşıya geldi. Mavi takım kaptanı Tahsin, 3-1’lik skorla düelloyu kazandı.

Böylece, yarınki yarışmada kullanılacak malzemeleri Mavi Takım seçme hakkını elde etti.

Haftanın yeni takımları

Mavi takım: Tahsin (K), Sergen, Eren, Hasan, Kıvanç, Ayaz, Barbaros, Tanya,

Kırmızı Takım: Cemre (K), Dilara, Tolga, Barış, Esra, Batuhan, Alican