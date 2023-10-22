Bu görüntüyle karşılaşmayın! Kek kalıbını 3 malzeme ile yağlayın, tek seferde çıksın... Kek kalıbına yapışan kek, kabusunuz olmasın...Kekiniz 3 malzemelik karışım ile kalıptan mis gibi çıkacak.

ensonhaber.com Özene bezene yaptığınız kek, kalıba mı yapıştı... Eyvah! diyenleri rahatlatacak formül haberimizde. Bazen kek kalıbını yağlamak yeterli olmayabilir, yapışan keklerin şekli bozulur ve isiz mağdur edebilir. Granit, teflon, döküm...Ne olursa olsun şansınız yaver gitmeyebilir. Kek kalıbında yapacağınız bütün hamurişleri için bu karışımı kullanabilirsiniz. Kalıptan tek seferde çıkıyor 1 fincan margarin 1 fincan un 1 fincan sıvı yağ Üç malzemeyi karıştırın ve macun kıvamına getirin. Ardından kalıbınıza dökün. Gönül rahatlığıyla fırına verin. Kekiniz yapışmadan kalıptan çıkacaktır.