Bu hafta hangi maçlar şifresiz? TV8,5 şifresiz yayınlayacağı maçları açıkladı! Ronaldo, Benzema.. Hafta sonu oynanacak maçlar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. En çok araştırılanlar arasında ise televizyonda şifresiz olarak yayınlanacak maçlar yer alıyor. TV8,5 şifresiz yayınlayacağı maçları sizler için derledik..

ensonhaber.com Her hafta Suudi Arabistan Pro Ligi ve Hollanda Eredivisie'de oynanan bazı maçları şifresiz yayınlayan TV8,5'un bu hafta yayınlayacağı maçlar belli oldu. Ücretsiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5 kanalı 20 Ekim ile 22 Ekim arasında yayınlayacağı maçları açıkladı. TV8,5 bu hafta sonu Suudi Arabistan ve Hollanda Ligi'nde oynanacak 4 mücadeleyi ekranlara getirecek. Kanalın şifresiz olarak yayınlayacağı ilk mücadele 20 Ekim Cuma (bugün) günü ekranlara gelecek. Benzema ve Ronaldo'nun maçları şifresiz yayınlanacak TV8,5 Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak 2 mücadeleyi şifresiz olarak yayınlayacak. Ronaldo'nun takımı Al Nassr ve Karim Benzema'nın forma giydiği Al Ittihad'ın maçları TV8,5'ta yayınlanacak. Ayrıca Hollanda Eredivisi'de hafta sonu oynanacak 2 karşılaşmada TV8,5 kanalından canlı yayınlanacak. İşte maç programı.. 20 Ekim Cuma 18:00 Al Taawon - Al Ittihad (TV8,5) 21 Ekim Cumartesi 18:00 Al Nassr - Damac (TV8,5) 22:00 Feyenoord - Vitesse (TV8,5) 22 Ekim PAzar 13:15 Utrecht - Ajax (TV8,5)