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Bu hafta Süper Lig'de maç oynanacak mı? Milli ara başladı mı?

Bu hafta Süper Lig'de maç oynanacak mı? Milli ara başladı mı? Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilecek ara hakkında aramalar hız kazandı. Peki, milli ara başladı mı, ne zaman sona erecek? İşte detaylar..

ensonhaber.com Milli ara hakkında aramalar son günlerde hız kazandı. Futbolseverler milli ara başladı mı ve milli ara ne zaman sona erecek sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere EURO 2024 elemeleri kapsamında oynanacak maçlar nedeniyle Avrupa'da tüm liglere ara veriliyor. Milli arada A Milli Futbol Takımımız 18 Kasım'da Almanya ile bir hazırlık maçı yapacak. Millilerimiz daha sonra 21 Kasım'da EURO 2024 Elemeleri D grubu son maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Lig'de milli ara başladı mı ve ne zaman sona erecek? İşte merak edilenler.. Milli ara başladı mı? Trendyol Süper Lig'de milli ara 12 Kasım Pazar akşamı oynanan mücadelelerin ardından başladı. Süper Lig'de önümüzdeki hafta sonu maç oynanmayacak. Milli ara ne zaman bitecek? Trendyol Süper Lig'in 13. haftası 25 Kasım Cumartesi günü oynanmaya başlanacak. 13 Kasım ile 24 Kasım tarihleri arasında Milli ara nedeniyle Süper Lig'de maç oynanmayacak.