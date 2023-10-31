Bu hataya düşen yandı! Parmak izinden yakalıyorlar Isparta Emniyet Müdürlüğü, umuma açık alanları kirletenleri parmak izinden tespit ederek ceza kesmeye başladı.

ensonhaber.com

Isparta Emniyet Müdürlüğü, çevreyi kirletenlere karşı 81 il’e örnek olacak bir uygulama başlattı.

Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenli olarak mesire alanları, dini mekanlar, mezarlıklar ile park ve bahçelerdeki şişeler ve plastik bardaklardan parmak izi alıyor.

Mesire yerleri, mezarlıklar ve ibadet yerlerine atılan çöplerden parmak izi alan polis ekipleri, kimlikleri tespit edilenlere para cezası kestirdi.

Kimlikleri tespit edilen vatandaşlara ekipler, 100 ilâ 14 bin 600 lira arasında para cezası uygulayabiliyor.

Kirlilik azaldı

15 gündür devam eden uygulamada çevre kirliliğinde gözle görülür bir azalma yaşandı.

Kimliği belirlenen kişilere ekipler tarafından “çevrenin kasten veya taksirle kirletilmesi” ve “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçlarından adli işlem başlatıldı.