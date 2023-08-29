Bu hatayı yapmayın! Saç kurutma makinesi kullanırken buna dikkat edin.. Saç kurutma makinesi kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı kurallar bulunuyor. Farkında olmadan yapacağınız hatalar saçlarınızın dökülmesine yol açabilir. İşte saç kurutma makinesi kullanırken dikkat etmeniz gereken noktalar..

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Gündelik hayatta her gün kullandığımız saç kurutma makineleri yanlış kullanıldığı zaman kötü sonuçlar doğurabiliyor.

Saç kurutma makinesi kullanımı ne kadar kolay gibi gözükse de, farkında olmadan yaptığımız küçük hatalar saçlarımıza zarar verebiliyor.

Saçlarımızı hem kurutmak hem de şekil vermek için kullandığımız saç kurutma makineleri güçlü ısısıyla son derece etkilidir.

Saç kurutma makinelerinin saçlarımıza zarar verme olasılığı son derece yüksektir. Bu yüzden saç kurutma makinesi kullanırken dikkatli olmak gerekir.

Saç kuruturken saça en çok zarar veren durumların başında saç kurutma makinesini saça çok yakından tutarak saçları kurutmak geliyor.

Saçı yüksek ısıda kurutmak ve saç kurutma makinesini saça çok yakın mesafeden tutmak saçların dökülmesine yol açar.

Bu sebeple saç kurutma makinesi kullanırken ısı ayarını orta ayarda kullanmanız ve makineyi yaklaşık 30 cm uzakta saçlarınıza tutmanız tavsiye edilir.