Bu iPhone kamera özelliği fotoğraflarınızı katlediyor! Hemen devre dışı bırakın iPhone'unuzun daha hızlı çekime öncelik vermesini söyleyen bir kamera ayarı var ki bu iyi bir şey gibi görünüyor, değil mi? Aslında değil. Bu özellik çektiğiniz fotoğrafların görüntü kalitesini düşürüyor. Peki bu özellik nasıl kapatılır?

ensonhaber.com

iPhone kullanıcıları, cihazlarının kamerasıyla harika anıları yakalamak ve paylaşmak için sıkça fotoğraf çekerler.

Ancak bazen kameranın bazı özellikleri, beklenmedik sonuçlara neden olabilir. İşte bu özelliklerden biri, fotoğrafların görüntü kalitesini düşürüyor.

Peki, hangi özellikten bahsediyoruz ve nasıl devre dışı bırakabilirsiniz?

“Daha hızlı çekime öncelik ver” özelliği birkaç saniye boyunca ardışık olarak fotoğraf çeker ve ardından sizin için en iyi çekimi seçer.

Bu özellik, hareketli nesneleri veya farklı pozları olan sahnelerde kullanışlı olabilir.

Ancak bu modun dezavantajı, fazladan fotoğraf depolama alanı ve gereksiz fotoğraflar oluşturabilmesidir. Aynı zamanda fotoğraf kalitesini bozar.

Eğer daha kaliteli fotoğraflar çekmek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyerek bu özelliği kapatın.

"Daha hızlı çekime öncelik ver" özelliği nasıl kapatılır?

1- Ayarları açın.

2- Kamera seçeneğine dokunun.

3- "Daha hızlı çekime öncelik ver" seçeneğini bulun ve üzerine dokunun.

Bu basit adımları izleyerek, fotoğraflarınızın daha temiz ve kaliteli görünmesini sağlayabilirsiniz.