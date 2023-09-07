Bu iPhone kamera özelliği fotoğraflarınızı katlediyor! Hemen devre dışı bırakın

iPhone kullanıcıları, cihazlarının kamerasıyla harika anıları yakalamak ve paylaşmak için sıkça fotoğraf çekerler.
Ancak bazen kameranın bazı özellikleri, beklenmedik sonuçlara neden olabilir. İşte bu özelliklerden biri, fotoğrafların görüntü kalitesini düşürüyor.
Peki, hangi özellikten bahsediyoruz ve nasıl devre dışı bırakabilirsiniz?
“Daha hızlı çekime öncelik ver” özelliği birkaç saniye boyunca ardışık olarak fotoğraf çeker ve ardından sizin için en iyi çekimi seçer.
Bu özellik, hareketli nesneleri veya farklı pozları olan sahnelerde kullanışlı olabilir.
Ancak bu modun dezavantajı, fazladan fotoğraf depolama alanı ve gereksiz fotoğraflar oluşturabilmesidir. Aynı zamanda fotoğraf kalitesini bozar.
Eğer daha kaliteli fotoğraflar çekmek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyerek bu özelliği kapatın.
"Daha hızlı çekime öncelik ver" özelliği nasıl kapatılır?
1- Ayarları açın.
2- Kamera seçeneğine dokunun.
3- "Daha hızlı çekime öncelik ver" seçeneğini bulun ve üzerine dokunun.
Bu basit adımları izleyerek, fotoğraflarınızın daha temiz ve kaliteli görünmesini sağlayabilirsiniz.